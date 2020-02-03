Osmangazi'de konforlu alışveriş dönemi

Osmangazi Belediyesi, Emek Zekâi Gümüşdiş Mahallesi'ne modern bir kapalı pazar alanı kazandırıyor.

Osmangazi Belediyesi, gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması, gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için Emek Zekâi Gümüşdiş Mahallesi'ne yeni bir kapalı pazar yeri inşâ ediyor. Toplam 2 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edilen pazar yerinde zabıta birimi, çay ocağı, lavabo, tuvalet gibi birimler yer alacak. Yaklaşık 140 pazarcı esnafının faydalanacağı Emek Kapalı Pazar Alanı, esnaf ve vatandaşın yaşamını kolaylaştırarak, alışverişe konfor getiren bir tesis olacak. Pazar alanının çatı kaplama çalışmalarında sona gelindi. Aydınlatma ve elektrik tesisatının döşenip, ince işçiliklerin tamamlanmasının ardından pazar yeri önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Pazarda, haftanın bir günü sebze meyve, bir günü ise tekstil ürünlerinin satışı yapılacak. Pazar kurulmadığı günlerde Emek Kapalı Pazar Alanı, otopark olarak bölge halkına hizmet verecek. Böylelikle bölgedeki otopark sıkıntısı da çözülmüş olacak.

Emek Kapalı Pazar Alanı inşaatını gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pazar alanının bütün ihtiyaçların düşünüldüğü güzel bir mekân olarak bölge halkına hizmet vereceğini söyledi. Osmangazi'deki pazar alanlarını daha modern hâle getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Emek bölgemize modern bir kapalı pazar yeri kazandırıyoruz. Burada yer alan mevcut pazar yerinin üstünü kapatıyoruz. Mevcut pazar yeri oldukça eski durumdaydı. Yenileyerek üstünü kapattık ve daha modern hale getirdik. Burada haftanın bir günü sebze ve meyve, haftanın bir günü ise tekstil ürünlerinin satışı yapılacak. Vatandaşlarımız daha güzel ortamda ve hijyenik şartlarda alışverişlerini yapabilecekler. Çalışmalarda sona geldik. Önümüzdeki günlerde hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.