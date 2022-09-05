İhlas Haber Ajansı

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Osmangazi'de koro kayıtları başladı

Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Toplulukları, yeni dönemde kapılarını yeni kursiyerler için açıyor.


Osmangazi Belediyesi, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Toplulukları ile yıllardır vatandaşlara müzik ziyafeti sunuyor. Şef Rüştü Şentürk ile Şef Erdem Usanmaz eşliğinde gerçekleşen eğitimlerde kursiyerler, aldıkları teorik bilgilerin ardından çalıştıkları eserleri koro ve solo olarak seslendiriyor. Bunun yanı sıra müzik tutkunları, program sayesinde motivasyonlarını yükseltirken, emeklerinin karşılığını renkli konserle taçlandırıyor.


Koroda yer almak isteyen sanatseverler, başvurularını 31 Ekim tarihine kadar Gökdere Kültür Merkezi'nde yapabilecek.

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