Osmangazi'de Kurban Kesim Yerleri Belli Oldu

Başkan Mustafa Dündar, bu yıl 5 bin 300 büyükbaş, 15 bin küçükbaş hayvanın satışa sunulduğu Osmangazi'de, kurban atıklarının rahatsızlık oluşturmaması, çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için vatandaşlardan kurbanlarını belirlenen noktalarda kesmelerini istedi.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve güvenli geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamlayan Osmangazi Belediyesi, ilçede 25 farklı noktada kurban kesim alanı belirledi. Veysel Karani Mahallesi'nde 60 bin metrekare alan üzerine Türkiye'nin en modern Kurban Kesim ve Satış Yeri'ni inşa ederek hizmete açan Osmangazi Belediyesi, rahat ve güvenli alışverişin dışında vatandaşların kurban ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için de çalışmalarını tamamladı.

Kurbanların temiz ve hijyenik ortamlarda kesilebilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da belirlemiş olduğumuz 25 farklı noktayı kullanacaklar. 23 pazar alanının yanı sıra Veysel Karani ve Geçit Mahallelerimizdeki kurban satış yerlerinde vatandaşlarımız sağlıklı bir ortamda kurbanlarını kesebilecek. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmeleri adına Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, bayram süresince görevlerinin başında olacak” dedi.

Veysel Karani Modern Kurban Satış Tesisi ile Geçit'te kurulan kurban satış alanlarına 5 bin 300 küçük baş, 15 bin de küçükbaş kurbanlık geldiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Kurbanlıklarını güvenli bir şekilde alan vatandaşlarımızın, yine kurbanlarını çevre kirliliğine yol açmadan, güvenli, temiz ve hijyenik bir ortamda kesebilmeleri için Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit Mahallesi Gündüz Sokak, Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü ve 1. Gedik Sokak Arası, Soğanlı-Çirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Panayır, Yunuseli-Akyıldız, Yenikent, Alemdar, Demirtaş Mahallerindeki pazar alanlarını kurban kesim alanı olarak düzenlendik” dedi.

Vatandaşlardan kestikleri kurban atıklarını çevrede bırakmamalarını da isteyen Dündar, “Ekiplerimiz, kesilen kurbanların atıklarını düzenli şekilde topluyor. Vatandaşlarımızın, atıklarını poşetleyip kesim alanlarındaki görevli arkadaşlara teslim etmeleri yeterli. Bu konu, çevre kirliliği ve sağlık açısından da son derece önemli. Kurallara uymayanlar hakkında ilgili görevli arkadaşlarımız gerekli cezai işlemleri yapacaklar. Vatandaşlarımız, mahallelerimizde yaşanacak herhangi bir olumsuz durum karşısında 444 16 01 ve 270 70 88 nolu telefonumuzu arayarak yardım isteyebilirler” diye konuştu.