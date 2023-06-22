Osmangazi'de kurban yakalama timleri göreve hazı

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı kurban yakalama timleri kaçan kurbanlıklara karşı hazırda bekliyor. Osmangazi ilçesinde 2 tim olarak görev alan ekipler gelen ihbarın ardından kaçan kurbanlığı zarar vermeden kontrollü şekilde yakalıyor. Eğitimli ve donanımlı personelden oluşan kurban yakalama timleri Kurban Bayramı boyunca vatandaşların hizmetinde olacak. Kurban yakalama timleri kaçan kurbanlıkları düşük dozajdaki uyuşturucu iğnelerle hareketlerini kısıtlayarak zarar vermeden kısa sürede yakalayarak sahibine teslim ediyor.

Osmangazi Belediyesi Kurban Yakalama Timleri hakkında bilgi veren Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Hakan Tan, “Osmangazi Belediyesi kurban satış alanlarında Kurban Bayramı'na yakın tarihlerde taşıma sırasında kaçan kurbanlıklara karşı oluşturduğu kurban yakalama timleri 24 saat hizmet veriyor. Ekiplerimizin hepsi eğitimli arkadaşlarımız. Vatandaşlarımız kaçan kurbanlığı için belediyeye ulaştığında hemen ekiplerimiz harekete geçip vatandaşlara yardımcı oluyor. Ekiplerimiz kaçan hayvanlara çok düşük miktarda sakinleştirici iğnelerle müdahale ederek kaçan hayvanın hareketlerini kısıtlıyoruz. Bu şekilde hayvanları zarar vermeden yakalıyoruz” dedi.