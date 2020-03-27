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Osmangazi'de merdiven altı tatlıcıya şok baskın

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyenik olmayan koşullarda tatlı üretimi yapan işyerine operasyon gerçekleştirdi.


Vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmelerini sağlamak adına çalışmalarını arttıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tatlı ve şekerleme üretimi yapan işyerini denetledi. İntizam Mahallesi'nde merdiven altı tatlı üretimi yapan işyerinde incelemelerde bulunan zabıta ekipleri, işyerinin ruhsatının olmadığını ve hijyenik koşullarda üretim yapmadığını tespit etti. Yasal işlem uygulayarak üretimi durduran ekip, ayrıca işyerini mühürledi.


Zabıta ekipleri denetim sonrası yaptıkları açıklamada, “Nöbet esnasında karşılaştığımız işyeri, insan sağlığını tehdit eden tatlı üretimi yapıyor. Aynı zamanda işletmenin ruhsatı da yok. İncelemelerimiz sonucunda iki cezai işlem uygulayarak, faaliyetleri durdurduk. Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynanmaması adına gıda üretimi yapan imalathanelere takip ve denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

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