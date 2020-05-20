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Osmangazi'de Metruk Bina Seferberliği

Bursa Osmangazi Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi’nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binayı yıktı.

Bursa Osmangazi Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi'nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binayı yıktı.


Osmangazi Belediyesi, halkın can ile mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle de yoğun şikayetlere konu olan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Mahallelerde yaşayan halkı oldukça tedirgin eden metruk binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan belediye ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi Kalebahçe Sokak üzerinde yer alan metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk bina, iş makinesi ile yıkıldı.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların yıkılması konusunda yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, “İlçemiz metruk yapılardan temizlendikçe, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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