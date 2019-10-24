Osmangazi'de Metruk Bina Temizliği

Osmangazi Belediyesi, Demirtaşpaşa Mahallesi'nde güvenlik açısından tehlike oluşturan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu 2 katlı metruk binayı yıktı.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binayı yıkmak için harekete geçti. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri ve can güvenliği adına tehlike arz eden bina, iş makinesi ile yıkılarak yerle bir edildi.

Yıkım çalışmalarını değerlendiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı açıklamada; “İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Mahalle sakinleri de yıkımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirip, Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve belediye ekiplerine teşekkür etti.