İhlas Haber Ajansı

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Osmangazi'de metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, madde bağımlılarının meskeni haline gelen, görüntü kirliliği ve vatandaşlar için rahatsızlık oluşturan metruk binaları tek tek yıkıyor.


Osmangazi Belediyesi, güvenliği için tehdit oluşturan metruk binaları yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen binalar, durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. İnsanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkılması adına yoğun bir çalışma yürüten ekipler, Çekirge Mahallesi'nde bulunan bir metruk binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.


Yıkım sonrasında oluşan molozlar ekipler tarafından kaldırıldı. Özellikle uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edinmeleri sebebiyle vatandaşların korku ve endişe yaşamalarına sebep olan metruk binanın yıkılması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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