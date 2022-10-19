Osmangazi'de minik öğrencilerden can dostlarına ziyaret

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri, barınaktaki can dostları ile keyifli bir gün geçirdi.

Öğretmenleri ile birlikte Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret eden minik öğrencilere, yetkililer tarafından hayvan bakımı ve barınakta yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Hayvanları sahiplenme yollarını da öğrenen çocuklar, barınağı gezerek can dostlarını sevdi. Barınaktaki hayvanlar ile yakından ilgilenen öğrenciler, can dostlarını besleme imkanı da buldu. Öğrenciler, merak ettikleri soruları veteriner hekimlere sorup cevabını alarak, barınaktan mutlu bir şekilde ayrıldı.

Çocukların sevimli dostlarına karşı ilgileri ve sevgilerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ahmet Oğuzalp, çocuklara hayvan sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması gerektiğini kaydetti.