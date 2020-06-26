Osmangazi'de öğrenciler sınava Bilgi Evleri'nde hazırlandı

Osmangazi Belediyesi'nin eğitime yönelik sosyal projelerinden Bilgi Evleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Yeni tip korona virüs salgını sebebiyle okulları kapanan öğrenciler, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na Bilgi Evleri'nde hazırlandı. Osmangazi Belediyesi'nin “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirdiği Bilgi Evleri'nde hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda tedbir bir an olsun elden bırakılmadı. Zengin kütüphanesi ve çalışma alanlarıyla dikkat çeken Hüdavendigar ile Emek Bilgi Evi'nde son hazırlıklarını yapan üniversite adayları, sabahın erken saatlerinden kapanışa kadar olan süreyi en iyi şekilde değerlendirdi. Ayrıca öğrenciler, kurum psikologları tarafından sınav stresi yapmamaları konusunda bilgilendirildi.

Bilgi Evleri'nde dönem boyunca toplam 3 bin 500 öğrenciye kapılarını açtıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Geleceğimizin teminatı, güçlü Türkiye'mizin mimarı olacak gençlerimizin daha iyi eğitim almaları için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. YKS öncesi bilgi evlerimizde yoğunluk yaşandı. Bu süreçte tedbiri elden bırakmadan, öğrencilerimizi ağırladık. Sınava girecek öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin. Sağlıklı ve başarılı günler nasip etsin” dedi.