Osmangazi'de parklar güzelleşiyor

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı üstün mücadele sergileyen Osmangazi Belediyesi, normalleşme sürecinde park ve bahçelerde düzenli olarak bakım ile onarım yapıyor. Bursa'nın yeşiline yeşil katmak için yoğun mesai harcayan ekipler, çim biçmeden ağaç budamaya, sulamadan yabani otların temizliğine kadar birçok çalışma gerçekleştiriyor. İlçe genelinde yer alan parklardaki oyun grupları, çardaklar ve banklar özel ekipler tarafından dezenfekte edilirken, yeşil alanlar ise hem halk sağlığı hem de çevre düzeni açısından daha nezih bir hale getiriliyor.

Ekipler, yürütülen çalışmalar çerçevesinde son 9 günde 133 park ile yeşil alanda 376 bin 316 metrekarede çim biçti. Ayrıca 21 noktada 654 adet ağaca şekil, 17 noktada 3 bin 140 metrekarede çalı bitkisi budadı. Bunun yanı sıra 45 park ve yeşil alanda 19 bin 283 adet bitki bakımını üstlenen ekipler, 31 noktada 80 bin 866 adet çiçek dikimi, 100 noktada ise 75 bin 500 metrekare alanda kosa ile ot biçme çalışması yaptı. Vatandaşlara sağlıklı bir ortam sunmak için tüm imkânlarını seferber ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 136 mahallede bulunan 663 park ve yeşil alanda periyodik olarak 1 milyon 613 bin 533 metrekareyi sulayarak temizlediklerini söyledi.