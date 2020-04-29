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Osmangazi'de parklar tertemiz

Bursa’da korona virüs salgınına karşı ilçe genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, park ve yeşil alanları da düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Bursa'da korona virüs salgınına karşı ilçe genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, park ve yeşil alanları da düzenli olarak dezenfekte ediyor.


Korona virüsün yayılmasını engellemek adına virüsün ilk görüldüğü günden bu yana temizlik, denetim ve sosyal yardım çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdüren Osmangazi Belediyesi, nüfusu 1 milyona ulaşan ilçede dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye ekipleri çalışmalar kapsamında, son 1 haftada 414 park ve 266 yeşil dezenfeksiyonu olmak üzere toplam 688 noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Ortak kullanım alanları, pazar yerleri, kamu kurumları, sağlık merkezleri, cadde ve sokakların yanı sıra park ve bahçelerimizde de dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak sürüyor. Tedbirleri elden bırakmazsak önümüz bayram. İnşallah, en kısa sürede yeniden parklar ve yeşil alanlarda buluşacağız” dedi.

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