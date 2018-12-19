Osmangazi'de pazar yerlerine tartı kontrol noktası

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında rutin kontrollerin yanı sıra tartı kontrolü uygulamasını da başlatarak ilçe halkının gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesine yardımcı oluyor. Vatandaşlar, pazarcı esnafından satın aldığı ürünlerin gramajlarından şüphelenmesi hâlinde belirli noktalarda kurulan tartı kontrol istasyonlarında malzemelerini tartabiliyor. Eksik tartan esnafa cezai müeyyide uygulanıyor.

Vatandaşlar ile esnaf arasındaki güveni daha da sağlamlaştırmayı hedefleyen bu uygulamayı alışveriş yapan vatandaşlar kadar pazarcı esnafı da memnuniyetle karşıladı. Osmangazi Belediyesi'nin bu uygulamasını çok yerinde bulduklarını belirten vatandaşlar, “Pazardan aldığımız bazı ürünlerin gramajından şüphe ediyoruz. Osmangazi Belediyesi'nin tartı kontrolüyle endişelerimiz ortadan kalkıyor. Böylece daha güvenli ve huzurlu alışveriş yapabiliyoruz” diye konuştu.