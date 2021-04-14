Osmangazi Belediyesi'nin ramazan ayı münasebetiyle düzenlediği “Osmangazi'de ramazan sohbetleri” programının ilk konuğu Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar oldu.

Osmangazi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ramazan etkinlikleri, bu yıl salgın sebebiyle online olarak vatandaşlarla buluşuyor. Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce hazırlanan ve ramazan ayı boyunca salı ve perşembe günleri saat 19.00'da belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak “Osmangazi'de Ramazan Sohbetleri' programı, Sevdanur Duman'ın sunumuyla mübarek ayın manevi havasını evlere taşıyor.

Birbirinden değerli isimlerin katılacağı programın ilk konuğu olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede ramazana özel hazırlanan etkinlikler ve çalışmaların yanı sıra 11 ayın sultanında yaşanan manevi iklimi anlattı. İki yıldır farklı bir ramazan ayı yaşandığına dikkat çeken Başkan Dündar, “Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını sebebiyle yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan-ı Şerif'i kalabalıklardan uzak, kendi içimizde yaşıyoruz. Bu vesileyle kendimizi daha iyi kontrol etme fırsatı buluyoruz. Çevremizi, yanımızdakileri daha iyi görebiliyoruz. Toplumdaki sosyal yardımlaşma ön plana çıktı. Kültürümüzün, inancımızın en önemli tarafı sosyal dayanışmanın üst seviyede olmasıdır. Peygamber efendimizin ‘Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' hadis-i şerifi'ni daha iyi anlayabiliyoruz. İnşallah, bu mübarek ay hürmetine en kısa zamanda sağlıklı günlerimize döneriz” diye konuştu.