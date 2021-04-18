Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği “Osmangazi'de Ramazan Sohbetleri” programına konuk olan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Ramazan ayının bireysel ibadetlerin yanı sıra sosyolojik açıdan çok önemli faydaları da içerisinde barındırdığını belirtti.

Osmangazi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Ramazan etkinlikleri, bu yıl salgın sebebiyle online olarak vatandaşlarla buluşuyor. Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce hazırlanan ve belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan “Osmangazi'de Ramazan Sohbetleri' programı, Sevdanur Duman'ın sunumuyla mübarek ayın manevi havasını evlere taşıyor. Programa konuk olan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Ramazan ayının öneminden ve salgın sürecinin etkilerinden bahsetti. 11 ayın sultanı Ramazan'ın Müslümanlar için pek çok anlamları içeren bir ay olduğuna dikkat çeken Kılavuz, “Yol göstericimiz Kur'an-ı Kerim, bu ayda nazil olmaya başladı. Ramazan, oruç, sadaka-i fıtır, zekât ve teravih gibi ibadetleri bünyesinde barındırıyor. Manen cenabı hakka yakınlık hissettiğimiz bir ay. Fakirin zenginle halleştiği, zenginin fakirin halini anladığı, dayanışmanın pekiştiği bir ay. Oruç ibadeti, bireysel gibi algılansa da, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunu pekiştirmesi gibi sosyolojik fonksiyonları da icra etmesiyle, kamusal, toplumsal bir ibadettir. Dolayısıyla bu ayda çok büyük feyz ve bereketler doğuyor” dedi.

Geçen yıl olduğu gibi bu Ramazan ayını da korona virüs sürecinde geçirdiğimizi hatırlatan Prof. Dr. Kılavuz, “Olanda hayır vardır. Kur'an-ı Kerim'de insanoğluna karşılaştığı olaylara karşı göstermesi gereken davranışların yol haritası çiziliyor. Şer gördüklerimizde hayır, hayır gördüklerimizde şer ve kötülük vardır. Salgın tüm insanlığı tehdit eden, günlük yaşamlarımızı bertaraf eden bir tablo ortaya çıkardı. Kayıplarımızdan dolayı çok üzgünüz ama olumsuz salgın şartlarını kendi lehimize ve hayra çevirecek bir takım girişimler de oluyor. Aşı ve solunum cihazları üretme girişimleri oldu. Salgın dönemi bizim için bir ibrettir, imtihandır. Bundan dersler çıkarmalıyız. Çok gelişmiş mikroskopla bile görülme imkânı olmayan bir virüs, dünyaya egemen olan insana musallat oldu. Bu ibreti aldık. Bu musibeti aşabilecek imkanlarımızın ve tedbirlerin olduğunu görmüş olduk. Tedbirlere riayet ettiğimiz takdirde tekrar sağlıklı günlerimize döneceğimizi anladık. İnşallah, en kısa zamanda tüm insanlık olarak bu musibetten kurtuluruz” diye konuştu.