Osmangazi'de sağlık yatırımları hız kesmiyor

Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi'nde yaptırılan Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nda inşaat çalışmaları tamamlandı.

Temeli geçtiğimiz yıl atılan Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu açılış için gün sayıyor. Toplam 2 bin 165 metrekare alan üzerine iki bölüm olarak inşa edilen binanın Aile Sağlığı Merkezi'nde 5 adet muayene odası, engelli polikliniği, tıbbi müdahale odası, aşı odası, laboratuvar, bebek-çocuk izleme odası, gebe izlem ve aile planlaması odası, bebek bakım odası, bekleme salonu, mutfak, danışma ve tuvaletler yer alıyor. Aile Sağlığı Merkezi ile birlikte inşa edilen 112 Acil İstasyon Merkezi'nde ise koordinasyon odası, teknik oda, bay-bayan dinlenme odası, mutfak ve depo bulunuyor.

İnşaat çalışmaları tamamlanan Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, göreve geldikten sonra imar planlarını revize ederek planlı yapılaşmanın önünü açtıkları bölgenin, bugün Osmangazi'nin en planlı bölgelerinden biri haline geldiğini belirtti. Başkan Dündar, “Bizler de bu çerçevede Hamitler Mahallemiz'de yeni yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu yatırımlarla bu bölge Osmangazi'nin cazibe merkezlerinden biri oldu. Hızlı gelişimle birlikte bölgenin ihtiyacı olan sağlık ocağının yapımını da 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. Dumlupınar Mahallesi üzerinde 2 bin metrekare alan üzerinde 500 metrekare inşaat alanına sahip Sağlık Ocağı ve 112 Acil İstasyon Merkezini, İl Sağlık Müdürlüğümüzün doktor ve personel atamasını yapmasının ardından hizmete açacağız. Bursa'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Dündar ile birlikte merkezi gezen Hamitler Mahalle Muhtarı Hüsamettin Aşkın da, “Hamitler Mahallemiz, başkanımız sayesinde Bursa'nın cazibe merkezi oldu. Hızlı gelişmeyle birlikte mahallemizin ihtiyacı olan sağlık ocağı da tamamlanarak kısa sürede hizmete girecek. Hizmetlerinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.