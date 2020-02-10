Osmangazi'de satranç heyecanı başladı

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası'nın ilk etabı başladı.

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası'nın küçükler ve yıldızlar kategorisine öğrencilerin ilgisi büyük oldu. 117 takımdan 650 öğrencinin kayıt yaptırdığı turnuvanın açılış hamlesini Osmangazi Belediyesi başkan yardımcıları Bülent Hamdi Cingil ve Beytullah Seferler yaptı. Sporculara başarılar dileyen Cingil, “İki gün sürecek turnuvada öğrencilerimiz takım hâlinde mücadele edecek. Ayrıca her takım günde iki kez olmak üzere toplam 6 karşılaşma yapacak. Puan ve averaja göre yapılacak sıralama sonunda küçük genel, küçük kızlar ile yıldız genel, yıldız kızlar kategorilerinde sıralamaya giren ilk dört takıma madalyaları takdim edilecek. Bölge yarışmasında dereceye girenler de Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazanacak” dedi.

Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası'nda gençler kategorisindeki karşılaşmalar, 12 Şubatta yaklaşık 400 sporcunun iştirakiyle gerçekleşecek. Kayıtların devam ettiği minikler kategorisi ise Mart ayında mücadelelere sahne olacak.