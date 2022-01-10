Osmangazi'de satranç heyecanı devam ediyor

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği 7-9 Yaş Satranç Turnuvası, kıyasıya mücadeleler ile sona erdi.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen 7-9 Yaş Satranç Turnuvası'na toplam 6 kategoride 140 sporcu katıldı. İki gün süren müsabaka pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilirken, sporcular büyük heyecan yaşadı.

Puan ve averaja göre yapılan sıralama sonunda 7 yaş kızlar kategorisinde Irmak Keser birinci, Hiranur Bülbül ikinci, Ece Duru Yapıcı üçüncü oldu. 7 yaş genel kategorisinde ise Hasan Teoman Koruk birincilik, Aras Asnaşa ikincilik, Karan Yüksel üçüncülük kürsüsüne çıktı. 8 yaş kızlarda Ece Nihal Öztüre birincilik, Birsu Eren ikincilik, Özge Özger üçüncülük derecesiyle parlarken, 8 yaş genelde Aras Baran birincilik, Serdar Kağan Sevinç ikincilik, Mehmet Doğu Durgun üçüncülük başarısı elde etti.

Ayrıca 9 yaş kızlar kategorisinde Zeynep Sönmez altın, Nisa Nur Yener gümüş, Alya Akın bronz; 9 yaş genelde de Alper Uzağ altın, Ertuğrul Demirbağ gümüş, Ömer Dayan bronz madalya kazandı.

Müsabaka sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler ile Osmangazi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban verdi.