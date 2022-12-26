Osmangazi'de satranç ustaları madalyalarına kavuştu

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciği işbirliğinde düzenlediği 2023 Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar İl Birinciliği Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen 2023 Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar İl Birinciliği Satranç Turnuvası'na toplam 251 sporcu katıldı. Puan ve averaja göre belirlenen müsabaka sonunda kıdemli emektarlar kategorisinde Mümin Aksu birincilik, Osman Seza Bayazıt ikincilik, Metin Çordan Demirsar üçüncülük, emektarlar kategorisinde Turhan Korkmaz birincilik, Metin Arabacıoğlu ikincilik, İbrahim Şenocaklılar üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Bunun yanı sıra kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvanın küçükler grubunda 10 yaş genelde Ali Erdem Bilgi birinci, Alper Uzağ ikinci, Mehmet Tayyip Tanın üçüncü, 10 yaş kızlarda Zeynep Sönmez birinci, Alya Akın ikinci, Güneş Yeşiltepe üçüncü, 11 yaş genelde Cem Altuntaş birinci, Alara Uygun ikinci, Enes Solmaz üçüncü, 11 yaş kızlarda Nil Sevinç birinci, Sare Saatçi ikinci, Zeynep İrem Güven üçüncü, 12 yaş genelde Oğuz Yılmaz birinci, Baran Öztürk ikinci, Ela Aslan üçüncü, 12 yaş kızlarda ise Arya Aydoğan birinci, Melis Kılıç ikinci, Irmak Çetinavcı üçüncü oldu.

Müsabakanın yıldızlar grubunda ter döken 13 yaş genel kategorisinde Bulut Birşen birinciliğe, Jülide Aysu Mutlu ikinciliğe, Erdem Bilgi üçüncülüğe, 13 yaş kızlarda Cemre Keskin birinciliğe, Zülal Aşkın ikinciliğe, Ece Keskin üçüncülüğe, 14 yaş genelde Batın Okur birinciliğe, Burak Alp Mutlu ikinciliğe, Egemen Hacıoğlu üçüncülüğe, 14 yaş kızlarda Azra Yılmaz birinciliğe ve Zeynep Selin Özgüç ikinciliğe yükseldi.

Aynı zamanda 15 yaş genelde Talha Güneş Türk birinci, Resul Körçoban ikinci, Cengiz Yıldız üçüncü olurken, 16 yaş genelde Hasan Atış birincilik, Arda Pekkul ikincilik, Mustafa Erkan Demir üçüncülük, 16 yaş kızlarda Nisa Yağmur Karabakal birincilik, Ceren Karakaş ikincilik, 17 yaş genelde Ali Efe Kadeeroğlu birincilik, Zeynep Tuncer ikincilik, Ali Çoban üçüncülük, 17 yaş kızlarda Zeynep Tuncer birincilik, Didar Öz ikincilik başarısı elde etti. 18 yaş genelde de Hakan Dargalı altın, Zeren Haktanırlar gümüş, Umut Fidan bronz, 18 yaş kızlarda Zeren Haktanırlar altın madalya kazandı.

2023 Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar İl Birinciliği Satranç Turnuvası sonunda derece yakalayan sporculara ödüllerini Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler ile Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban takdim etti. Büyük mutluluk yaşayan sporcular, gelecek müsabakalarda iddialarını koruyacaklarını söyledi.