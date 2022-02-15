Osmangazi'de ‘Sevda Şarkıları'

Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ‘Sevda Şarkıları' konseri düzenledi.

Gökdere Kültür Merkezi'nde Şef Rüştü Şentürk yönetiminde gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu üyeleri, konser boyunca ‘Ne Çıkar Bahtımıza', ‘Sevdi Gönlüm', ‘Seninle Tattım Ben Her Mutluluğu', ‘Aşka Merakım Ezelden', ‘Mazi Kalbimde Yaradır' ve ‘Kalbimin Sahibi Sensin' gibi eserlerden oluşan sevgi dolu repertuvarlarını sanatseverler için seslendirdi.

Müzik ziyafetinin sunulduğu gecede koro üyelerine vatandaşların yanı sıra Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil ile Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Gülşah Cebelli Öncel de eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı konser sonunda ise Cingil, Şef Rüştü Şentürk'e teşekkür çiçeği verdi.