Osmangazi'de sıfır kaldırım işgâli

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bütün sokak ve caddelerdeki kaldırımlara işyerlerince malzeme, tezgâh ya da ürün bırakılmaması için seferber oldu. İlçe genelinde sıfır kaldırım işgâlini sağlamak adına zabıta ekipleri ilçe genelinde yaptığı denetimleri sıklaştırdı. Esnaf ilk sözlü olarak uyarılıyor, ihtarlara uymayan esnafa ise cezaî müeyyide uygulanıyor. Denetimler neticesinde esnafların büyük çoğunluğunun kaldırımlarda bulunan ürün, malzeme ve eşyalarını dükkânlarının içine aldığı gözlerden kaçmadı. Zabıta ekipleri, her gün düzenli olarak denetimler yaparak, işgâlden temizlenen kaldırımlara esnaf tarafından yeniden eşya konulmasına fırsat vermiyor. Osmangazi Belediyesi, kaldırım işgâlinin sebep olduğu sıkıntıları anlatmak ve esnafın bu konuda dikkatli olmasını sağlamak için 100 bin el broşürü bastırarak ilçedeki bütün esnafa dağıttı.

İşgalden temizlenmesinin ardından vatandaşlar kaldırımları rahat bir şekilde kullanırken, esnaf da bu durumundan kendileri açısından faydalı olduğunu dile getirdi. Demirtaş bölgesi esnaflarından Akif Aydemir, vatandaşların kaldırım yerine yoldan yürüdüğünü ve dolayısıyla dükkânların önünden geçmediğini belirterek, “Kaldırımdan yürüyemediği için vatandaş dükkânın önünden geçmiyor ve bizim ne sattığımızı göremiyor. Bazı iş yerleri öyle bir işgâl yapıyor ki dükkâna giriş yeri kalmıyor. Herkes kendi dükkânının önüne dikkat edip işgâl yapmazsa hem vatandaş hem de esnaf için daha güzel olur. Esnafımız sadece kendini değil vatandaşlarımızı da düşünmeli. Bebek arabası olan vatandaşlarımızın işgal nedeniyle kaldırımları kullanamadığını görüyoruz. Osmangazi Zabıta ekipleri bu konuda oldukça hassas davranıyor. Yaptıkları denetimler ile kaldırımların işgâlden temizlenmesini sağladılar. İnşallah esnaf arkadaşlarımız bundan sonra daha duyarlı olur ve kaldırımlar her zaman böyle boş ve düzenli kalır” dedi.

Demirtaş bölgesindeki bir diğer esnaf Sinan Zengin de, zabıta memurlarının kaldırım işgâline karşı yürüttükleri mücadelenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Kaldırımlar, esnaf eşya koysun diye değil, vatandaşlar yürüsün diye yapılıyor. Bizim esnaf olarak zabıta memurlarına yardımcı olmamız gerekiyor. Kurallara uymalıyız. Kaldırımda vatandaş olmazsa dükkâna girecek insan da olmaz” diye konuştu.