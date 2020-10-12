Osmangazi'de sokak hayvanları sahipsiz değil

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yeni normalde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bırakmayı sürdürüyor. Can dostların aç kalmasını önleyen ekipler, yaralı ve hasta hayvanları da, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürerek bakım ve tedavilerini yapıyor. Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında son 10 günde 2 bin 52 tedavi ve bakım ile 187 noktada besleme çalışması olmak üzere sokak hayvanlarına yönelik toplam 2 bin 239 çalışma gerçekleştirdi.

Osmangazi'de her canlının önemli olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemide sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Dündar, “Can dostlarımıza yönelik olarak periyodik sürdürdüğümüz mama ve su dağıtımını bu pandemi sürecinde yoğunlaştırmıştık. Sahipsiz hayvanların aç ve susuz kalmamaları için ekiplerimiz fedakârca çalıştı. Sokak sokak gezip hayvanlarımıza sahip çıktık. Ekiplerimiz, Osmangazi'nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. İhtiyaç hâlinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de barınağımızda yapılıyor” dedi.