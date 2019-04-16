Osmangazi'de sosyal denge protokolü imzalandı

4688 Sayılı Kanun Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca, Osmangazi Belediyesi'nde görev yapan kamu çalışanlarını ilgilendiren sosyal denge sözleşmesi, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu tarafından imzalandı. Sözleşme dâhilinde belediyede görev yapan kamu çalışanlarının sosyal denge tazminatı yüzde 100 en yüksek tavandan uzatılarak, SDS ödemeleri devam edecek.

İmza töreninde konuşan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, sözleşmenin hayırlara vesile olmasını dileyerek memurlar adına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Uslu, “Başkanımız atmış olduğu bu imza ile memurlarının yanında olduğunu tescillemiştir. Memurlarımız da Osmangazi'ye daha iyi hizmet etmek için var güçlerini ortaya koyacaktır” dedi.

Başkan Mustafa Dündar da, mali disiplini ve kurumsal yapısı ile Türkiye'de en etkin belediye olduklarını vurgulayarak,

“Osmangazi'mize değer katan çalışmalarımızda personelimizin alın teri ve emeği var. Bu alın terinin karşılığını da idare olarak çalışanlarımıza en üst düzeyde veriyoruz. Sözleşmenin memurlarımızın motivasyonunu arttıracağına inanıyorum. Allah bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Dündar, Uslu'ya belediye binasının girişinde sergilenen vizyon projelerin maketini göstererek, bilgiler verdi.