Osmangazi'de tarih hayat buluyor

Osmangazi Belediyesi tarafından Alipaşa Mahallesi'nde yeniden ayağa kaldırılan 19'uncu yüzyıla ait sivil mimarî örneği yapının inşaatında son aşamaya gelindi. Tarihî yapı, çalışmalar tamamlandığında Gazzeli Ahmet Efendi Kültür Merkezi adıyla hizmet verecek.

Osmangazi Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bursa'nın eski yerleşim yerlerinden Alipaşa Mahallesi'ndeki tarihî yapı Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarıyla harâbe hâlinden kurtarıldı. Toplam 210 metrekare alan üzerine bodrum+2 kat olarak inşâ edilen tarihî yapıda ahşap karkas bölümü, kaba sıva işlemleri ile binanın çatısı tamamlandı. Bunun yanı sıra kayrak taşı ile kaplanacak avlu bölümünün zemini, beton dökülerek hazır hale getirildi. Aynı zamanda tarihî kimliğin ortaya çıkacağı yapının kapı, pencere, ahşap döşeme ve binanın orjinalinde yer alan kalem işleri de büyük bir titizlikle yapılıyor.

Tarihi yapıdaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi mirasa sahip çıkma konusunda Türkiye'de öncü belediye olduklarını belirtti. Gazzeli Ahmet Efendi Kültür Merkezi inşaatında sona gelindiğine dikkat çeken Başkan Dündar, “Tarihî şehir Bursa'da gerçekleştirdiğimiz restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile eski şehri ortaya çıkarıyoruz. Bu çalışmalarımız Türkiye'ye örnek oluyor. Alipaşa Mahallesi'nde çöküntü durumdan kurtardığımız SMÖ yapının inşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Kültür merkezinin yanı sıra kütüphane olarak da hizmet verecek bu binayı en yakın zamanda vatandaşımızın istifadesine sunacağız” dedi.