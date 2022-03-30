Osmangazi'de “Tıngır Mıngır Ülke” çocuklarla buluştu

Bursa Devlet Tiyatrosu işbirliğinde düzenlenen “Tıngır Mıngır Ülke” oyunu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sahnelendi. Kazım Güçlü'nün yazıp yönettiği tek perdelik müzikli oyunda ülkemizin karşı karşıya bulunduğu deprem gerçeği eğlenceli ve öğretici bir yaklaşımla anlatılırken, öğrenciler doyasıya eğlendi. Bunun yanı sıra oyun sonunda Fetih Müzesi'ni gezme imkanı bulan çocuklar, müzenin kubbe bölümünde adeta büyülendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençler için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.