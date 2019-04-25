Osmangazi'de tiyatro zamanı

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivalin ilk oyunu Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu tarafından sahnelenen ‘Kuru Gürültü' oldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl büyük ilgi gören Meslek Tiyatroları Festivali prömiyer ile perdelerini açtı. Festivalin açılış gününde Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencileri, William Shakespeare'in ölümsüz eseri ‘Kuru Gürültü' adlı oyun ile seyircisiyle buluştu. Evlenmek üzere olan genç bir kızın atılan iftiralar sonucunda yaşadığı olayların konu edindiği oyun, seyircilerden tam not aldı. Akpınar Kültür Merkezi'ni dolduran sanatseverler, gösteri sonunda tiyatrocuları ayakta alkışladı.

Meslek Tiyatroları Festivalinin açılışını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülşah Cebelli Öncel ile Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kenan Kır, sahne alacak ekiplere plaket takdim etti. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyunculuk yapan Hülya Karakaş'a, Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler'e, Balıkesir Sanat Merkezi Genel Yönetmeni Onur Ayan'a, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dionysos Şenlikleri Koordinotörü Rasim Aşın'a sertifikası verildi.

24 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, Limak Enerji Grubu, Ordu Barosu, İzmir Tabip Odası, Bursa Tabip Odası, İzmir Diş Hekimleri Odası, Beltan Vibracouistic, Bosch Bursa ve Oyak Renault tiyatro toplulukları sahne alacak. Akpınar Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunlar ücretsiz olarak seyirci ile buluşucak. Festival sonunda, ‘En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Oyun ve Jüri Özel Ödülü' dallarında ödüller verilecek.