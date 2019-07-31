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Osmangazi'de yabancı tabelalara sıkı takip

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki işyerlerinde yabancı dilde olan tabelaların Türkçeye çevrilmesi için başlattığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yabancı dilde olan tabelaların Türkçeleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yabancı tabelaların, mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi konusunda esnafı uyardı. Çarşamba ve Altıparmak bölgesi başta olmak üzere ilçedeki esnafı tek tek kontrol eden zabıta ekipleri, yabancı dilde tabela kullanan esnafa ihtar verdi. Ekiplerin verdiği süre içinde değiştirilmeyen tabelalar için cezaî işlem uygulanacak. Ahmetpaşa, Selimiye, Aktarhüssam, Çırpan, Altıparmak, Hocahasan, İntizam, Şahabettinpaşa ve Kuruçeşme mahallelerinde faaliyet gösteren esnafa, işyerlerinde Türkçe kullanma mecburiyetini hatırlatan zabıta ekipleri, yabancı dildeki tabelaların verilen mühlet sonunda değiştirilmemesi durumunda söküleceği uyarısında bulundu.

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