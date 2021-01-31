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Osmangazi'de yanan binaya anında müdahale

Osmangazi Belediyesi, Yahşibey Mahallesi’nde dün gece çıkan yangında büyük bölümü yanarak çöken ve ayakta kalan bölümleri vatandaşlar için tehlikeli arz eden iki katlı ahşap binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Yahşibey Mahallesi'nde dün gece çıkan yangında büyük bölümü yanarak çöken ve ayakta kalan bölümleri vatandaşlar için tehlikeli arz eden iki katlı ahşap binayı yıktı.


Yahşibey Caddesi üzerinde yer alan 120 yıllık 2 katlı ahşap binada dün gece yangın çıktı. Alevler kısa sürede tarihi binayı sardı. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen binayı 1 saatlik müdahale sonucunda söndürdü. Küle dönen ve büyük bölümü çöken bina kullanılamaz hale geldi. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, binanın ayakta kalan ve vatandaşlar için can güvenliği riski oluşturan bölümlerinin yıkılması için harekete geçti. Sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler, iş makinesi ile binayı yıkarak olası bir facia yaşanmasını önledi.

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