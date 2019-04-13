Osmangazi'de yeni dönemin ilk meclisi toplandı

Osmangazi Belediyesi'nin 2019-2024 dönemi ilk meclis toplantısı yapıldı. İlk mecliste başkan vekilleri, divan kâtipleri, encümen ve ihtisas komisyonu üyelikleri belirlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni dönemin ilk meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Dündar, “Güzel bir seçim dönemini geride bıraktık. Karşılıklı saygı ve hoşgörü çerçevesinde seçim çalışmalarımızı sürdürdük. Sahadaki hem birbirimiz ve vatandaşlarımız ile olan diyaloglarımız örnek oluşturdu. Vatandaşlarımız sandığa giderek tercihlerini yaptı. Bu tercih neticesinde Osmangazi Belediye Meclisi'nde görev yapacak üyeler belirlendi. Osmangazi'ye, Bursa'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Osmangazi gibi tarihi bir ilçede görev yapacak olduklarına dikkat çeken Başkan Dündar, “Yapacağımız hizmetler, Osmangazi ile sınırlı kalmayıp, Bursa'ya hitap eden hizmetler olacak. Osmangazi, Bursa'nın merkezi. Yapmış olduğumuz hizmetler şehrin geneline yansıyor. Türkiye'nin 5'inci büyük ilçesiyiz. 136 mahallemiz var. 862 bin nüfusa sahibiz. 71 bin hektar üzerine kurulu Osmangazi'de 18 bulvar ile 8 bin 638 cadde ve sokak yer alıyor. İşte bizler tüm bu cadde ve sokaklara hizmet götüreceğiz. Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ilçemizi ve şehrimizi hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

Tüm meclis üyeleri için yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Başkan Dündar, “Yeni bir meclis oluştu. Geçmiş dönemle kıyasladığımızda büyük bir değişimin olduğunu görüyorum. Geçmiş dönemden sadece 7 meclis üyemiz var. 6 kadın meclis üyemiz yer alıyor. İnşallah bu dönemde hep birlikte güzel çalışmalar yapacağız. Farklı partilerden meclis üyeleri var. Elbette ki muhalefet olacaktır. Önemli olan belediyemizin, şehrimizin ve vatandaşımızın lehine kararlar alabilmektir. Bunu da hep birlikte başarmış olacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gurup Sözcüsü Murat Demir, CHP Gurup Sözcüsü Sefa Yılmaz, İYİ Parti Gurup Sözcüsü Büşra Şahin ve MHP Gurup Sözcüsü Necati Çelik de yaptıkları konuşmalarda yeni dönemde birlik, beraberlik ve hoşgörü çerçevesinde Osmangazi ve Bursa adına hizmet üretmeyi temenni ederek, yeni dönemin tüm meclis üyeleri adına hayırlı olmasını dilediler.

Başkan Dündar'ın konuşmasının ardından belediye meclis başkan vekilliği, divan kâtip üyeliği, encümen üyeleri ve 7 ihtisas komisyonu için üye seçimi yapıldı. Meclis başkan vekilleri, divan katipleri ve encümen üyeliği seçimleri gizli oyla yapılırken, komisyon üyeliklerinin seçimleri ise açık oyla gerçekleştirildi. Gizli oylamayla yapılan başkanvekilliği seçiminde belediye meclis 1. başkanvekilliğine Murat Demir, belediye meclis 2. başkanvekilliğine ise Zeki Eker seçildi. Divan kâtipliği seçiminde ise Hakan Köprülüoğulları ve Ayşegül Seyran, en çok oyu alarak divan kâtipliğine seçildiler. Encümen seçiminde ise AK Parti tarafından aday gösterilen Semra Döner, Zeki Eker ve Abdullah Çalı, encümen üyeliği görevine getirildi.

Osmangazi Belediyesi 2019-2024 çalışma döneminin ilk meclis toplantısında, 7 ihtisas komisyonunun üyeleri de yapılan seçimle belirlendi. Açık oylama ile gerçekleştirilen seçimlerin sonucunda komisyonlar ve üyeleri şu isimlerden oluştu.

1- İmar ve Planlama Komisyonu: AK Parti'den Cem Kürşad Hasanoğlu, Mürsel Durmaz, Aslıhan Köse ile CHP'den Fırat Emiroğlu ve Serkan Savu.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu: AK Parti'den Turgay Büyükoğlu, Hakan Ertürk, Semih Vardarbaş ile CHP'den Sevim Sakallı ve Emin Dündar.

3- Hukuk Komisyonu: AK Parti'den Mustafa Bektaş, Hakan Köprülüoğulları, Serhat Tosun ile CHP'den Feyyaz Alptuğ Memişoğulları ve Ercan Korkmaz.

4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu: AK Parti'den İsmail Akdoğan, Ayşegül Seyran, İsmail Hayat ile CHP'den Ramazan Doğan ve Hasan Keleşoğlu.

5- Sosyal İşler, Sağlık Komisyonu: AK Parti'den Zeynep Kurt, Celal Yatçı, Can Can ile CHP'den Murat Öncü ve Yüksel Özgür.

6- Eğitim Komisyonu: AK Parti'den Osman Salım, Cemal Balabanoğlu, Bayram Kılıç ile CHP'den Ali İhsan Alınca ve Günay Onayman.

7- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: AK Parti'den Zeynep Kurt, Ayşegül Seyran, Semra Döner ile CHP'den Sevim Sakallı ve İYİ Parti'den Büşra Şahin.

Yapılan seçimlerle belediye meclis başkan vekilleri, divan katipleri, encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin belirlenmesinin ardından, yeni dönem ilk belediye meclis toplantısı, 2019 yılı faaliyet raporunun değerlendirilmesi için 15 Nisan Pazartesi günü bir kez daha toplanmak üzere sona erdi.