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Osmangazi'de zabıtadan gıda denetimi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki market, manav ve şarküterilerde denetim yaptı.

Ürünlerin hijyenik şartlarda satılıp satılmadığını, son kullanma tarihini ve gramajını kontrol eden ekipler, ayrıca etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış konusunda da incelemelerde de bulundu.


Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki market, manav ve şarküterilerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, genel temizlik, gıda maddelerinin muhafazası, çalışan personellerin iş elbiseleri, camlarda yazan dövizler ve uygunsuz mal çıkarma gibi kanunlarda kontrol edilerek işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Zabıta ekipleri, denetimleri esnasında işyerlerinin önünde kaldırım işgali olup olmadığını da denetledi. Denetimlerde, işyeri sahipleri tespit edilen eksiklikler konusunda uyarılırken, bir sonraki denetimlerde de aynı eksiklerin devam etmesi halinde cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

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