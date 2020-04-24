İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmangazi'den 5 noktada sıcak yemek dağıtımı

Osmangazi Belediyesi, ramazan münasebetiyle 5 mahallede ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek dağıtımına başladı.


"Ramazanın bereketini paylaşıyoruz" sloganı ile Elmasbahçeler Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aş Evi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Aş Evi'nde 3 çeşit yemek ve somun ekmek dağıtımına başlayan Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise sadece ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerine yemek götürecek.


Sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde, 5 merkezde yemek dağıtımın 17.00 ve 18.00 saatleri arasında olacağını açıklayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu ramazan, gönül sofralarında buluşuyor, kardeş payı yapıyoruz. Ramazanın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Rabbim, rızkımızı genişletsin, sofralarımızı bereketlendirsin, tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul etsin" dedi.


Başkan Mustafa Dündar, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için erzak yardımlarının aralıksız olarak sürdüğünü belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.