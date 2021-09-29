Osmangazi'den Balkanlar'a hizmet köprüsü

Balkan coğrafyası ile gönül bağlarını her zaman güçlü tutan Osmangazi Belediyesi, Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde yeni yapılan parka malzeme desteğinde bulundu.

Bugüne kadar yaptığı hizmetlerle Türkiye ile Balkanlar arasındaki köprü görevini yerine getiren Osmangazi Belediyesi, son olarak Kuzey Makedonya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gostivar bölgesine park malzemesi yardımında bulundu. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yürütme Kurulu ile birlikte Gostivar'ı ziyaret eden Osmangazi BelediyeBaşkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi tarafından Gostivar'a hibe edilen park ve bahçe mobilyalarını da Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari'ye teslim etti. Başkan Dündar'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Taravari, “Gostivar'daki parka katkı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve çalışma arkadaşlarına, Gostivar halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bütün Bursa'ya selâmlarını iletiyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bursa'dan Gostivar'a selâm getirdiklerini belirterek, “Bursa'da çok sayıda Gostivarlı hemşehrimiz yaşıyor. Buraya gelirken, hemşehrilerimizin bir hediyesini getirmek istedik ve buradaki parka mobilyaları hediye ediyoruz. Bu bölgeyle dostluğumuzun, münasebetlerimizin güçlü kalması için bu hizmetleri önemsiyoruz. Balkan coğrafyasında birçok sosyal ve kültürel faaliyet düzenleyerek, bu topraklardaki kardeşlik bağlarımızı güçlü tutuyoruz. Bursa'dan selâm getirdik, buradaki güzellikleri de Bursa'da anlatacağız” ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Osmangazi Belediyesi'nin Balkanlar'daki önemli bir hizmetine şahitlik ettiklerini ifade ederek, “Osmangazi Belediyemizin bugüne kadar Balkanlar'da birçok hizmeti olduğunu biliyoruz. Hem TDBB, hem de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mustafa Dündar başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kardeş şehirlerimizin ihtiyaçlarını ve eksiklerini giderme konusunda belediyelerimiz büyük bir gayret içerisindeler. Gostivar'da da bunun en güzel örneğini görüyoruz” dedi.