Osmangazi'den Balkanlar'a kardeşlik sofrası

Ramazan ayında ilçenin 5 farklı noktasında her gün 2 bin 500 kişiye sıcak iftarlık dağıtan Osmangazi Belediyesi, mübarek ayın bereketini Balkanlar'a da taşıdı.

Ramazan'ın heyecanını sadece Osmangazi'de değil yurt dışında Balkanlar'da da büyük bir coşkuyla yaşatan Osmangazi Belediyesi'nin Bulgaristan'ın Pazarcık ili Sarnitsa kasabasında organize ettiği iftara yemeğine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Ata yadigârı topraklarda düzenlenen iftara, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, Sarnitsa Belediye Başkanı Nebi Bozov, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Halil Döner ve Erkan Albayrak, Pazarcık Milletvekili Nebiye Kabak, bölge müftüleri, Kızılay yetkilileri ve çok sayıda soydaş katıldı.

Bulgaristan'daki Pomak nüfusunun yoğun olduğu Sarnitsa'da düzenlenen iftarda aynı sofrada buluşan binlerce soydaş, Bursa'dan giden hafız ve imam hatiplerin okuduğu Kur'an-ı Kerim ve ilahiler ile Ramazan'ın maneviyatını hep birlikte yaşadı. Kendileri için böylesine güzel bir etkinliği hazırlanmasından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür eden soydaşlar, bu vesileyle Bursa'daki yakınlarına selam gönderdi.