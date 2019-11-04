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Osmangazi'den Bilgi Evi velilerine eğitim

Osmangazi Belediyesi’nin ilköğretim çağındaki çocukların eğitimlerine destek vermek amacıyla kurduğu Bilgi Evleri’nden faydalanan öğrencilerin velilerine, çocuklarda görülen uyum ve davranış bozuklukları konusunda eğitim verildi.

Osmangazi Belediyesi'nin ilköğretim çağındaki çocukların eğitimlerine destek vermek amacıyla kurduğu Bilgi Evleri'nden faydalanan öğrencilerin velilerine, çocuklarda görülen uyum ve davranış bozuklukları konusunda eğitim verildi.


Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen eğitimde veliler, çocuklarda görülen tırnak yeme, tikler, yalan söyleme gibi problemlerin altında yatan sebepler ve çözüm süreçleriyle ilgili bilgilendirildi. Aynı zamanda velilere hiperaktivite ve otizmde belirtilerin neler olduğu, hangi durumlarda destek alınması gerektiği anlatıldı. Yaklaşık iki saat süren eğitimde psikolog Güler Güleç, ailede iletişim ve bilinçlendirme ne kadar etkiliyse o oranda sağlıklı nesiller yetiştirileceğinin altını çizdi.

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