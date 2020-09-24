Osmangazi'den Bisiklet Çalıştayı

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik eden “Avrupa Hareketlilik Haftası” dolayısıyla Osmangazi Belediyesi'nin öncülüğünde, bisiklet çalıştayı düzenlendi.

Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen çalıştay, ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik' temasıyla başladı. Bisiklet çalıştayına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, üniversite ile belediyelerden temsilciler, meslek odaları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Dündar, bisiklet çalıştayından faydalı sonuçların çıkacağına inandığını belirterek, belediye olarak bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bursa'da hareketliliğin ancak şehir merkezinin yayalaştırılmasıyla sağlanacağına dikkat çeken Dündar,

“Bizler, bu anlamda Osmangazi Meydanı projemiz ile bir ivme yakalayacağız. Buraya bisikletiyle gelen vatandaşlarımız, aracını park edip çarşı bölgesine yürüyerek çıkacak. Belediye olarak, yeni gelişim bölgesi olan Hamitler'e 20 kilometrelik bir bisiklet yolu yaptık. Soğanlı Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında da bunu hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca, İnkaya'ya yeni mesire alanı kazandırıyoruz. Sporsever vatandaşlarımız orada dağ bisikleti kullanabilecek. Bu çalıştaydan güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum. İnşallah, hayırlara vesile olsun” dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Nuri Tutal ise böylesine önemli bir konuyu ele aldığı için Dündar'a teşekkür ederek, “Hayatımızda hareketsizlik en büyük problem. Dolayısıyla spor yapmaya özen göstermeliyiz. Bana göre bisiklet, bu sporların en güzeli. Şehrimizin özellikle yeni gelişim bölgelerinde bu konuda hassasiyet gösteriliyor. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Ancak, trafikte vatandaşlarımızın bisikletli yolcuya dikkat etmesi gerekiyor. Ülkemizde bisiklet kültürü gelişmeli. Yaptığımız çalışmalarla inşallah bunu başaracağız” diye konuştu.

Daha sonra grup sözcüleri proje fikirlerini hakkında sunum gerçekleştirdi. Bisiklet kültürü yaygınlaştırılması için tanıtım filmleri, reklam kampanyaları, trafik işaretlemeleri, bisiklet yolları bağlantısı, okullarda bisiklet eğitimleri ve bisiklet etkinlikleri yapılması sonuçları üzerinde duruldu.