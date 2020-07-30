İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmangazi'den çocuklara bayram hediyesi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu bayram da ihtiyaç sahibi aileleri ve çocukları unutmadı.

Kurban Bayramı öncesi tek tek evleri ziyaret ederek gönüllere dokunan Başkan Dündar, “Kurban Bayramı paylaşmak, kardeşlik, iyilik ve berekettir. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte mutluyuz” dedi.


Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla fark oluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Altınova Mahallesi'nde yaşayan Selçuk ve İlknur Beygirci ailesini ziyaret etti. Beygirci ailesi ve onların sevimli çocukları ile keyifli zaman geçiren Dündar, özellikle çocuklarla uzun süre zaman geçirdi. Başkan Mustafa Dündar, bayramlık kıyafet ile çeşitli hediyeler verdiği dört çocuğa bayram harçlığı vermeyi de unutmadı.


Her bayram olduğu gibi bu bayram da yüzlerce çocuğa bayramlık ve çeşitli hediyeler dağıtan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bayramlar birlik, paylaşma ve dayanışma günleridir. Belediye olarak, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ev ziyaretleri yaparak 300 çocuğumuza hediye verdik. Onların sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olduk. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.