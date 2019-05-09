Osmangazi'den çocuklara özel senfoni konseri

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘senfoni çiçekleri' konserinde ilkokul öğrencileri, klasik müzikle buluştu.

Osmangazi Belediyesi, konser salonlarına gidemeyen çocuklara ulaşmak amacıyla kurulan senfoni çiçekleri orkestrası ile Ördekli Kültür Merkezi'nde konser verdi. Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen konsere Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Raif Endar, Bursa'nın çeşitli okullarından gelen öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları Pınar Dalaysel Balcı, Pınar Üstüntanır, Gizem Yıldız, Aslı Erden Öztunay, Burç Balcı ve Rasim Paşaoğlu'nun eğitmenliğini yaptığı konserde çocuklar, dinleyenlere eşsiz müzik ziyafeti sundu.

Türk ve dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini keman ve çello ile seslendiren genç müzisyenler, çocuklar ve veliler tarafından büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda, senfoni çiçekleri orkestrası, dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı.