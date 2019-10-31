Osmangazi'den çocuklara özel senfoni konseri

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Senfoni Mızıkacıları' konserinde ilkokul öğrencileri, klasik müzikle buluştu.

Sosyal belediyecilik alanında örnek projelere imza atan Osmangazi Belediyesi, Senfoni Mızıkacıları orkestrası ile çocuklara konser verdi. Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçıları Zeynep Soyberk (Keman), Pınar Dalaysel Balcı (Keman), Şirin Adım (Viyola) ve Burç Balcı (Viyolonsel) çocuklara müzik aletleri ve çaldıkları eserler hakkında bilgiler verdi. Demirtaş Gevher Sönmez İlkokulu öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı konserde Türk ve dünyaca ünlü sanatçıların eserleri seslendirildi. Yaklaşık iki saat süren konser sonunda unutulmaz gün yaşayan çocuklar, Senfoni Mızıkacıları'nı ayakta alkışladı.

Sanatın ve sanatçının yanında olma gayretini her platformda ortaya koyduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, “Belediye olarak son iki yıldır Senfoni Mızıkacıları topluluğuyla işbirliği yaparak kent merkezine uzakta kalan dezavantajlı bölgelerdeki okulların öğrencilerine yönelik programlar düzenliyoruz. Gönüllü bir hareket başlatan grubumuz bugüne kadar yüzlerce çocuğa ulaştı. Yine anlamlı etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptık. Bizlere müzik ziyafeti sunan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.