İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmangazi'den çocuklara özel senfoni konseri

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Senfoni Mızıkacıları’ konserinde ilkokul öğrencileri, klasik müzikle buluştu.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Senfoni Mızıkacıları' konserinde ilkokul öğrencileri, klasik müzikle buluştu.


Sosyal belediyecilik alanında örnek projelere imza atan Osmangazi Belediyesi, Senfoni Mızıkacıları orkestrası ile çocuklara konser verdi. Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçıları Zeynep Soyberk (Keman), Pınar Dalaysel Balcı (Keman), Şirin Adım (Viyola) ve Burç Balcı (Viyolonsel) çocuklara müzik aletleri ve çaldıkları eserler hakkında bilgiler verdi. Demirtaş Gevher Sönmez İlkokulu öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı konserde Türk ve dünyaca ünlü sanatçıların eserleri seslendirildi. Yaklaşık iki saat süren konser sonunda unutulmaz gün yaşayan çocuklar, Senfoni Mızıkacıları'nı ayakta alkışladı.


Sanatın ve sanatçının yanında olma gayretini her platformda ortaya koyduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, “Belediye olarak son iki yıldır Senfoni Mızıkacıları topluluğuyla işbirliği yaparak kent merkezine uzakta kalan dezavantajlı bölgelerdeki okulların öğrencilerine yönelik programlar düzenliyoruz. Gönüllü bir hareket başlatan grubumuz bugüne kadar yüzlerce çocuğa ulaştı. Yine anlamlı etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptık. Bizlere müzik ziyafeti sunan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.