Osmangazi'den dijitâl pazarlama eğitimi

Osmangazi Belediyesi'nin 30 gün 32 saatlik düzenleyeceği özel online programında dijitâl pazarlama temelleri, sosyal medya pazarlaması, Google ile dijital pazarlama ve e-ticaret konularında Türkiye'nin profesyonelleri tarafından eğitim verilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitime iştirâk edenlere sertifika verilecek. Eğitime katılmak isteyenlerin, 21 Şubat 2021 tarihine kadar www.osmangazi.bel.tr adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.