Osmangazi'den eğitime tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ‘500 bin öğrenciye ücretsiz tablet' müjdesi üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz günlerde tablet dağıtımını gerçekleştirerek öğrencilerin yüzünü güldürmeyi başardı. Uzaktan eğitim süresince öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını duyuran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, son olarak Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ve Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile eğitime destek iş birliği protokolü imzaladı.

Muradiye Turizm Otelcilik Uygulama Okulu'nda gerçekleştirdikleri tablet dağıtımında konuşan Başkan Dündar, “Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik ve sosyal yaşantımızı şekillendiriyoruz. Belediye olarak bütün imkânlarımızı seferber ederek, Millî Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim çalışmasına destek veriyoruz. Osmangazi Kaymakamlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle imkanı olmayan 8 ile 12'nci sınıf öğrencilerine tablet dağıtıyoruz. İnşallah, imzaladığımız protokolle daha çok öğrenciye ulaşacağız. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ise eğitimin her zaman öncelikli konu olduğunun altını çizerek, “Koronavirüs hayatımızdaki birçok şeyi değiştirdi. Bu durumdan eğitim hayatı da oldukça etkilendi. Millî Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz mart ayından itibaren uzaktan eğitim modelini uygulamaya başladı. Bizler de, bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilerimizin açığını kapatmak için bir tespit yaptık. Osmangazi Belediyesi bu konuda desteğini bir an olsun esirgemeyerek, ihtiyaç sahibi 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine tablet dağıttı. Protokolümüz hayırlı olsun. Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.