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Osmangazi'den engelliler için özel etkinlik

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikle engelli vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.


Engelliler için farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Osmangazi Engelli Bakım Merkezi'nde (OBAM) eğitim gören engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Eğitmenleri eşliğinde denge oyunu ve çuval oyunu oynayan üyeler, aynı zamanda söyledikleri şarkılar ile doyasıya eğlendiler. Anneler Günü dolayısıyla ektikleri çiçekleri annelerine hediye eden öğrenciler, farklı bir gün geçirmenin tadını çıkardı. Herkesin bir engelli adayı olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.


Engelli çocuklar ve aileleri ise gerçekleştirilen etkinlikten dolayı memnun olduklarını ifade ederek, her zaman engelli çocukların yanında olan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

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