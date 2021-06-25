Osmangazi'den her mahalleye hizmet

Osmangazi Belediyesi, Elmasbahçeler Mahallesi'ne modern bir hizmet binası inşa ediyor. Toplam iki kattan oluşan, zemin katında sağlık ocağı, muhtarlık ve otopark, üst katı ise dersliklerden oluşan binanın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Bursa ve Türkiye'ye değer katan önemli projeleri hayata geçiren Osmangazi Belediyesi'nin ilçedeki 136 mahalleye hizmet ve yatırımları da kesintisiz şekilde devam ediyor. Elmasbahçeler Mahallesi'nde toplam bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Elmasbahçeler Hizmet Binası'nın temeli, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Osmangazi Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle sakinlerinin katıldığı törenle atıldı. Temel atma töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Elmasbahçeler, Bursa'nın en eski mahalleden birisi. Bu mahallelerde dönüşümü gerçekleştirmek çok zor. Ancak, mahallemizde müteahhitler eliyle başlayan dönüşüm, beraberinde bazı ihtiyaçları da getiriyor. Bugün burada, Elmasbahçeler Hizmet Binası ve sağlık ocağının temelini atıyoruz. Bin 400 metrekarelik alanda inşa edeceğimiz hizmet binası, 350 metrekare taban alanına sahip. İçerisinde muhtarlık, sağlık ocağı ve dersliklerin bulunacağı hizmet binasını nisan ayında tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

Osmangazi'de hizmetlerin pandemi sürecine rağmen aksamadan sürdüğüne dikkat çeken Başkan Dündar, “Mahalle sakinlerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmete devam ediyoruz. Yatırımlara ve üretmeye devam ediyoruz. Aslında bu hizmetleri bir anlamda vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Çünkü onlar, mahallelerinin ihtiyaçlarını bizlere bildiriyor. Bizler de yine onların desteği ile bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak tarihi mirasın korunup yaşatılmasından, doğanın korunmasına, kültür ve sanattan spora yaşamın her alanına dokunan hizmetler üretiyoruz. Bugün itibarıyla ilçemizin 69 noktasında şantiyesi var. Osmangazi sizlerle birlikte üretmeye devam ediyor. Çok şükür her mahallemizde hizmetlerimiz var. Bu imkânlar çerçevesinde hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Törene katılan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi'ne hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Seçimlerde verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini ifade eden Özen, “3 sene önce bir söz vermiştik. İçinizden birisi olarak bugün verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sizden almış olduğumuz vekaleti yerine getirmek için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Osmangazi Belediyesi'nin, vatandaşın talep ve beklentileri doğrultusunda çok başarılı işlere imza attığını ifade eden Özen, “Ben, sizler adına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, BAREM, Osmangazi Meydanı gibi sadece Bursa değil, Türkiye'ye mal olmuş projelere imza atıyor. Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Elmasbahçeler Mahalle Muhtarı Yaşar Gül de, mahallelerine kazandırdığı hizmet binası için Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Bu arada, 35 yıl süreyle Elmasbahçeler Mahallesi'nde muhtarlık yapan Mustafa Pamukçu'ya Başkan Dündar, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.