Osmangazi'den macera dolu park

Türkiye'de borçsuz ender belediyeler arasında yer alan Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi'nde inşa edilen Macera Parkı, spor ve eğlenceyi bir arada buluşturacak.

Sayıştay tarafından yapılan denetlemelerde kamu zararı tespit edilmeyen tek belediye olan Osmangazi Belediyesi, bu gurur ile ilçeyi güzelleştirecek, vatandaşların hayatlarına değer katacak yatırımları birbiri ardına sıralıyor. Osmangazi Belediyesi'nin yeni dönemdeki en önemli projeleri arasında yer alan Macera Parkı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Macera Parkı, ‘Ziplin, Kızak Sistemi ve Macera Parkı' olmak üzere 3 bölümden oluşacak. Macera ve adrenalin arayanların oyunları olan, ‘merkez kule, ahşap macera parkuru zip coaster, zipline (yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat üzerinde kayma aktivitesi), serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, oryantiring, 19 etaplı ip parkuru, serbest düşüş, fitness alanı, kır kahvesi' gibi ekstrem dolu aktiviteler bu bölümlerde yer alacak.

Parkta spor ve eğlencenin yanı sıra bisiklete binmeyi sevenler için özel bisiklet yolları, piknik alanı, çocuk oyun ve egzersiz alanları, evcil hayvan parkı, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları da bulunacak. Spor ve eğlencenin bir arada olabildiği aktivitelere odaklanan proje kapsamında bölge ağaçlarla yeşillendirilecek.

Spor ve eğlence bu parkta

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Macera Parkı inşaatını gezerek incelemelerde bulundu. Tesis ve inşaat çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Hamitler bizim göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana uyguladığımız imar planları ile Osmangazi'nin gelişim bölgesi oldu. Bursa'nın en güzel mahallelerinden biri haline geldi. Binlerce daireye oturma izni verdik. Yaklaşık 150 bin kişilik modern bir şehir inşa ettik. Hamitler, tamamlanan altyapısı, parkları ve yeşil alanları ile Bursa'nın en gözde yerlerinden biri haline geldi. Şimdi de Hamitler'e hem gençlerimizin heyecan dolu anlar yaşayacağı hem de vatandaşlarımızın aileleri ile güzel bir gün geçireceği Macera Parkı inşa ediyoruz. Fen İşleri ve Park Bahçler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 50 dönüm üzerine inşa edeceğimiz Macera Pakı, içerisinde yer alacak oyun grupları, tırmanma üniteleri ve çevre düzenlemeleri ile spor ve eğlenceyi bir arada buluşturacak. 11 milyon liraya mal olacak bu tesisin ilçemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.