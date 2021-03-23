Osmangazi'den müzik dolu gece

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ayın Enstrümanı' programında Bursalı sanatseverlere, telli çalgıların başında gelen ud tanıtıldı.

Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan kültürel işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen programda, ayın enstrümanı ud oldu. Ahmed Tohumcu'nun konuk sanatçı olduğu etkinliği Osmangazi Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden takip eden vatandaşlar, açıklamalı konser ile evlerinde keyifli vakit geçirebilme imkanı buldu.

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Ahmed Tohumcu, gece boyunca udun tarihini, yapımını ve çalım tekniklerini anlattı. Ayrıca Tohumcu, birbirinden farklı repertuarını dinleyicilerle buluşturdu.