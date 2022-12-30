Osmangazi'den nefes kesen deprem tatbikatı

Osmangazi Belediyesi, personelin afet ve acil durumlara hazırlıklı olması için ‘Acil Durum Tahliye Tatbikatı' yaptı. Belediye personelinin tamamının katıldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından Osmangazi Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleştirilen tatbikat, deprem anonsu ile başladı. Tatbikat sırasında belediye personeli yaşam üçgeni pozisyonu aldı. Yaklaşık bir dakika sonra belediye binasındaki personel, görevlilerin yönlendirmesi ile binayı tahliye etti. Tahliye sırasında asansörlerin kullanılmasına izin verilmedi. Tahliye olan tüm personel ve vatandaşlar binanın önündeki toplanma alanında bir araya geldi.

Ekipler tarafından içeride kalan personelin olup olmadığı kontrol edildi. Senaryo gereği bina içerisinde mahsur kalan bir personel olduğunun tespit edilmesinin ardından acil yardım ekibi, halatlar ile binanın ikinci katına tırmanarak, personelin tahliyesini gerçekleştirdi. Tatbikat sonrası belediye personeline deprem öncesi ve sonrasından yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Tatbikat aksaksız bir şekilde tamamlanırken, Osmangazi Belediyesi personeli afet ve acil durum karşısında yapılacaklar konusunda tecrübe kazandı.