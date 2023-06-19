Osmangazi'den öğrencilere karne hediyesi

Osmangazi Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin kapılarını öğrencilere ücretsiz olarak açtı.

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte öğrencilerin ilgi odağı oldu. Dönem boyunca ders ve sınav stresi yaşayan öğrenciler, ‘Karneni Al-Gel' kampanyasıyla müzeye ücretsiz olarak giriş yaparak adeta tarihi bir yolculuğa çıkıyor. Bunun yanı sıra öğrencilere boyama ve bulmaca kitabı, kalem kutusu gibi eğitim setlerinin yer aldığı hediyeler veriliyor.

‘Karneni Al-Gel' kampanyasıyla öğrencilere güzel bir hediye sunmayı ve tarih bilincini aşılamayı hedeflediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, yorucu bir eğitim dönemi geçiren öğrencilerimizin yüzlerini gülümsetmek istedik. Evlatlarımızın tatilin tadını doyasıya çıkarabilmesi için bazı etkinlikler düzenliyoruz. Tatil süresince karnesini getirerek ücretsiz bir şekilde müzemizi ziyaret edebilecek öğrencilerimiz, burada kazı ve drama atölyesi, okçuluk, mehter gösterisi gibi çeşitli etkinliklerden faydalanacak. Vaktini değerli geçirmek isteyen tüm öğrencilerimizi müzemize davet ediyorum” dedi.