Osmangazi'den öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti

Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla örnek olan Osmangazi Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere tercihleri konusunda rehberlik hizmeti verdi.

Mimarlık ve mühendislik fakültelerine ilgi duyan üniversite öğrencisi adaylarına destek veren Osmangazi Belediyesi, gençlerin geleceklerini belirleyecek noktada doğru adımı atmaları ve sağlıklı tercih yapmaları için bilgiler verdi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen tercih danışmanlığı hizmeti, konusunda uzman mimar ve mühendisler tarafından gerçekleştirildi. Şehir ve bölge planlama, inşaat mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, çevre mühendisliği, orman mühendisliği, bilgisayar-yazılım matematik mühendisliği, makine mühendisliği, harita mühendisliği ile mimarlık bölümleriyle ilgili merak ettikleri soruların cevabını alan öğrenciler, müzeden mutlu bir şekilde ayrıldı.

Gençlerin danışmanlık hizmetine yoğun ilgisi olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin daha iyi yetişmeleri ve ülkemizi daha ileriye taşımaları için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Hizmetin, gençlerimiz için oldukça faydalı olduğuna inanıyor, kendileri ve aileleri adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.