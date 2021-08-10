Osmangazi'den öğrencilere tercih desteği

Osmangazi Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin tercihlerini doğru bir şekilde yapması için ücretsiz olarak ‘Tercih ve Kariyer Semineri' düzenledi.

Eğitim alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, gençlerin gelecekleri için dönüm noktası sayılabilecek üniversite tercihi konusunda doğru adım atmaları için rehberlik desteği verdi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen tercih danışmanlığı hizmeti, MBA Okulları ile Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi işbirliğinde gerçekleştirildi. Uzman eğitmenlerin rehberlik ettiği seminere tercih heyecanı yaşayan öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Üniversite hayali kuran öğrencilerimizin, mağduriyet yaşamadan emeklerinin karşılığını almasını istiyoruz. Programımız kapsamında MBA Okulları eğitmenleri, üniversite adaylarına puan, beceri ve eğilimlerine göre tercih yapmaları konusunda yönlendirmelerde bulundu. Bunun yanı sıra Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi, öğrencilerimize üniversitelerin mimarlık, makine, inşaat, harita, elektrik, bilgisayar, çevre mühendisliği bölümleri hakkında bilgiler verdi. Danışman öğretmenlere merak ettikleri soruları soran öğrencilerimiz, aldıkları cevaplar sayesinde kafalarındaki soru işaretlerini giderme imkanı buldu. Gençlerimiz, inşallah doğru tercih ile hedefledikleri üniversitelere yerleşirler” dedi.

Rehberlik hizmetinden faydalanan öğrenciler ise, kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Başkan Dündar'a teşekkür etti.