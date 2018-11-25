Osmangazi'den öğretmenlere özel konser

Bursa Osmangazi Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri unutmadı. Öğretmenler gününü düzenledikleri konserle kutlaan Osmangazi Belediyesi Bursa'da görev yapan öğretmenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun sahne aldığı konserde birbirinden güzel şarkılar seslendirilerek, öğretmenlere müzik ziyafeti sunuldu. Gökdere Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere öğretmenlerin yanı sıra vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Şef Erdem Usanmaz yönetiminde yaklaşık 2 saat süren konser süresince eğlenceli dakikalar yaşayan öğretmenler, yılın stres ve yorgunluğunu bir nebze de olsa üzerinden attı. Salonu dolduran öğretmen ve davetlilere unutulmaz bir akşam yaşatan Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, konser sonunda ayakta alkışlandı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak da yaptığı konuşmada tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, “Öğretmenliğin sorumluluğun, fedakarlığın, aynı zamanda kutsallığın adı olduğunu düşünüyorum. Bizlere böylesine güzel bir gece yaşattığı için Şef Erdem Usanmaz ve ekibini kutluyor, bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Albayrak, konser sonrası emekli öğretmen Süleyman Vurgun ve Şef Erdem Usanmaz'a çiçek takdim etti.