Osmangazi'den okullara bakım

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki eğitim kurumlarına destek vermeye devam ediyor. Bu zamana kadar ilçe genelindeki okulların neredeyse tamamında boya badana, cephe yenileme, laboratuvar, ek derslik, ağaçlandırma, dinlenme alanları oluşturma gibi birçok çalışmaya imza atan Osmangazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul bahçelerinde yer alan bank ve oturma gruplarında bakım, onarım ve boyama çalışması gerçekleştirdi. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile öğrencilerin boş zamanlarında dinlemeleri için okul bahçelerinde yer alan bank ve oturma grupları yepyeni bir görünüme kavuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, klâsik belediyecilik hizmetleri haricinde eğitimden sağlığa, spordan çevre yatımlarına kadar vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet ürettiklerini söyledi. Eğitim alanında yaptıkları yatırım ve hizmetler ile geleceğimizin teminatı gençlerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bu doğrultuda öğrencilerin daha rahat eğitim ve öğretim almaları, temiz ortamlarda olmaları adına okullarımızın boya badana, dersliklerin ve tuvaletlerin yenilenmesi, okul çevrelerinin düzenlenmesi, oyun ve spor alanlarının oluşturulması gibi birçok ihtiyacını karşıladık. Çünkü eğitimin kalitesi, fizikî mekânların sağlıklı olmasına bağlı. Bu anlamda her zaman okullarımıza olan desteğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Okul idarecileri de yapılan bu hizmetten dolayı Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.